Paul Put is de nieuwe bondscoach van Kenia

Voor Put, die vorige week ontslag nam bij de Algerijnse cklub USM Alger, is het zijn derde klus als bondscoach in Afrika. Eerder schreef hij succesverhalen in Gambia (2008-2011) en Burkina Faso (2012-2015). Daarnaast was Put ook bondscoach van Jordanië (2015-2016).

In Kenia volgt Put als bondscoach Stanley Okumbi op. Kenia is geen grootmacht in het Afrikaanse voetbal. De Kenianen bereikten nog nooit de eindronde van een WK en raakten in de Africa Cup nooit voorbij de eerste ronde.

De ster van het team is kapitein Victor Wanyama (Tottenham), die ooit nog bij Beerschot actief was. Ook Johanna Omolo (Cercle Brugge) en Ayub Masika (ex-Genk en Lierse) hebben een Belgische link.