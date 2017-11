USM Alger is een van de topclubs in Algerije, maar toch staat de club maar net boven de degradatiestreep. Na de thuisnederlaag tegen Constantine besefte Put dat het welletjes is geweest.

"Als jullie vinden dat hij mijn fout was dat we niet meer konden scoren, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid", zei hij met een ironische ondertoon tegen de journalisten. "Maar ik heb hier graag gewerkt."

Miloud Hamdi, die met USM Alger kampioen werd in 2016, vervangt Put.