Het is nu officieel: de coach van Witsel wordt trainer van Chinese kampioen

Scolari hield het enkele dagen geleden voor bekeken als trainer van Evergrande. De 69-jarige Braziliaan leidde de club de afgelopen drie seizoenen naar de Chinese titel en in 2015 naar de overwinning in de Aziatische Champions League.

Voor Fabio Cannavaro, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië en uitgeroepen werd tot beste speler van het WK, is Evergrande geen onbekend terrein. De 44-jarige ex-verdediger was er al eens 7 maanden coach. In 2014 nam hij over van Marcelo Lippi. In juni 2015 werd hij er ontslagen en opgevolgd door Scolari.



Met Tianjin Quanjian veroverde Cannavaro twee seizoenen geleden de titel in de Chinese tweede klasse. Afgelopen seizoen, met Axel Witsel erbij, dirigeerde hij de club naar de 3e plaats in de hoogste afdeling, wat Tianjin een ticket oplevert voor de Aziatische Champions League.