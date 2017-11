Ex-Genk-speler Barda krijgt hartstilstand op training, maar is bij bewustzijn

Barda was deze middag aan het trainen bij zijn club Hapoel Beër Sheva. Op een bepaald moment kreeg hij de bal op de borst en zakte onmiddellijk daarna in elkaar. De clubdokter was er snel bij, maar Barda zou wel vier elektrische schokken hebben moeten krijgen om opnieuw bij bewustzijn te komen.



De toestand van de Israëliër zou intussen stabiel zijn. Fans van de club postte op Twitter een foto die dat lijkt te bevestigen.

Barda speelde tussen 2007 en 2013 voor Genk. Nadien ging hij opnieuw voor Beër Sheva spelen. Dat is de club waar hij zijn profcarrière begon.