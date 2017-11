Cannavaro verlaat club van Witsel (om te tekenen bij grote concurrent?)

Tianjin Quanjian communiceerde dat de club en coach "na vriendschappelijke discussies" uit elkaar gegaan zijn. Cannavaro was sinds 2016 aan de slag bij het team.



De Italiaanse wereldkampioen van 2006 deed het goed dit seizoen. Zijn ploeg werd derde in de competitie. De reden van zijn zelfgekozen vertrek zou elders liggen. Cannavaro zou in de belangstelling staan van Guangzhou Evergrande.

Felipe Scolari, de Braziliaanse coach van de Chinese kampioen, is einde contract en nam afgelopen zaterdag op de laatste speeldag afscheid van de club. Cannavaro stond in 2015 al een tijd aan het hoofd van Guangzhou Evergrande.