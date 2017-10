Maradona over Argentijnse bondscoach: "Een charlatan"

De vete tussen Diego Maradona en Jorge Sampaoli sleept al een tijdje aan. "Tijdens de finale van de Daviscup in 2016 werd ik opgebeld door Sampaoli voor een project bij Sevilla. Maar toen hij bondscoach van Argentinië werd, is hij me compleet vergeten", zegt Maradona in een Argentijnse krant.

Sampaoli nam het seizoen 2016-2017 bij Sevilla voor zijn rekening. In mei 2017 ging hij aan de slag bij het Argentijnse voetbalelftal. Maradona: "Ik ga niet om met valse mensen, met mensen die zichzelf superieur achten. Het is een charlatan."