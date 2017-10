Australië test gele en rode kaarten voor coaches en officials uit: "Voor meer respect"

@ALeague De Australische voetbalbond (FFA) is een pioneer in het wereldvoetbal. De Australische voetbalbond (FFA) is een pioneer in het wereldvoetbal.

De Australische voetbalbond (FFA) wil meer respect op de bank langs de zijlijn. Hij kreeg groen licht van de internationale adviesraad IFAB om een test met kaarten in te voeren. Trainers en andere teamofficials in de A-League en de W-League, de hoogste voetbalklasse in het mannen- en vrouwenvoetbal, kunnen vanaf nu kaarten krijgen.