Engels is de matchwinnaar in Griekse topper

Het is tot nu toe niet het seizoen van Olympiakos in Griekenland. De club uit Piraeus beleeft zijn slechtste competitiestart in 30 jaar en dat kostte al de kop aan coach Besnik Hasi.

Tegen PAOK stonden drie Belgen in de basis bij Olympiakos: doelman Silvio Proto, verdediger Bjorn Engels en middenvelder Vadis Odjidja. Een van die Belgen kroonde zich tot held voor de thuisploeg.

Engels kreeg na geharrewar in het strafschopgebied het leer tegen de knie. Met meer geluk dan kunde belandde de bal in doel. De treffer bleek van goudwaarde voor Olympiakos, dat tot op 1 punt van leider PAOK is genaderd.