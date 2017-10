Team van ex-Club-speler is voor de 7e keer op een rij Chinees kampioen

Guangzhou Evergrande blijft de toonaangevende club in China. Guangzhou Evergrande blijft de toonaangevende club in China.

Op 2 speeldagen van het einde mag Guangzhou Evergrande al de titel vieren in China. Met een 5-1-zege tegen de club van Jelavic was het zaakje beklonken. Het is al de 7e titel op een rij voor de club van coach Luiz Felipe Scolari én van ex-Club Brugge-speler Wang Shangyuan.