VIDEO: Kaka (35) wuift Orlando uit, laatste match uit carrière?

Kaka maakte in Europa 11 seizoenen lang het mooie weer bij Milan en Real Madrid, met landstitels, het WK voor clubs en de Champions League.

De wereldkampioen van 2002 speelt bij Orlando sinds 2015, het jaar waarin de franchise tot de Major League Soccer toetrad. De vedette gaat de geschiedenis in als eerste doelpuntenmaker van de ploeg. In totaal maakte hij 25 goals in 77 duels.

Orlando ging eruit in de play-offs, zondag eindigt het seizoen in Philadelphia, maar Kaka zou daar niet meedoen. Gisteren stond heel de wedstrijd in het teken van zijn afscheid. Wat de 92-voudige ex-international gaat doen, is nog niet duidelijk: "Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat ik volgend seizoen niet meer bij Orlando ben."