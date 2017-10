Schoppende Sion-voorzitter mag 14 maanden eigen stadion niet meer binnen

Rolf Fringer, ooit bondscoach van de Zwitserse nationale ploeg, had kritiek geuit op de voorzitter van voetbalclub Sion. "Hij is een narcist, heeft 0 empathie voor de wereld en geen respect voor anderen", klonk het.

Christian Constantin was in zijn wiek geschoten en ging op 21 september, tijdens een wedstrijd van Sion, verhaal halen bij Fringer.

Hij verkocht de analist eerst een trap en daarna een slag. "Hij heeft me deze week slecht behandeld", vertelde Constantin achteraf in een interview. "Daarom heb ik orde op zaken gesteld. Ik heb hem een schop onder zijn kont gegeven. Het heeft me echt deugd gedaan."

De Zwitserse voetbalbond heeft zich over de zaak gebogen en een zware straf uitgesproken: 14 maanden stadionverbod. "Dit was een duidelijke en zware inbreuk op het reglement. De voorzitter van Sion heeft de waarden van het voetbal beschaamd. De betrokkene heeft overigens op geen enkele manier ontkend dat hij dit vergrijp begaan heeft."