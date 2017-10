Saintfiet wordt bij Malta enige Belgische bondscoach in Europa

@TTFootballAssoc Malta wordt het 9e land waar Saintfiet bondscoach is. Malta wordt het 9e land waar Saintfiet bondscoach is.

Tom Saintfiet stort zich nog maar eens in een nieuw avontuur als bondscoach. Dit keer zoekt hij het iets dichter bij huis want na een job bij een hele reeks Afrikaanse landen, tekent de Belgische trainer nu voor twee jaar bij Malta. Hij wordt zo de enige landgenoot die aan de slag is als bondscoach in Europa.