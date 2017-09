Nieuwe straf voor Villas-Boas: schorsing van 8 matchen en boete

Andre Villas-Boas was vorige week niet te spreken over de scheidsrechter tijdens de wedstrijd van Shanghai SIPG tegen Beijing Guoan. Hij slingerde de man naar verluidt beledigingen naar het hoofd en zou beledigende gebaren gemaakt hebben.

De Chinese voetbalbond stelt dat gedrag niet op prijs en geeft de Portugees een forse straf. Hij moet 5.000 euro ophoesten en wordt 8 wedstrijden geschorst. Dat betekent dat zijn seizoen is afgelopen, want de Chinese competitie eindigt over 4 speeldagen.

Die straf komt bovenop een eerdere sanctie van de Aziatische voetbalfederatie. Na de kwartfinale van de Aziatische Champions League had Villas-Boas zijn ongenoegen geuit over de scheidsrechter. Daarnaast insinueerde hij ook dat tegenstander Guangzhou verkeersongevallen in scène zou hebben gezet om de spelersbus van Shanghai tegen te houden. Dat leverde hem een boete van 12.000 euro op.