Mathijssen moet na 11 dagen al zijn koffers pakken bij Larissa

Jacky Mathijssen is ontslagen door zijn Griekse club Larissa. Hij werd er pas 11 dagen geleden voorgesteld als nieuwe trainer. "Het contract is in onderling overleg stopgezet", klinkt het kort en bondig op de website van de club.