Odjidja scoort in zwaarbeladen Griekse topper

Vadis Odjidja heeft last van traangas. Vadis Odjidja heeft last van traangas.

In Griekenland is gisteren de topper tussen AEK en Olympiakos (3-2) uit de hand gelopen. De spelers moesten het veld verlaten, omdat de politie traangas had gebruikt, Bjorn Engels kreeg rood en Besnik Hasi vloog naar de tribunes. Lichtpunt was het doelpunt van Vadis Odjidja.