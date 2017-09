Celtic klopt stadsgenoot Rangers en is klaar voor CL-duel tegen Anderlecht

Celtic kwam in "The Old Firm" even na de pauze op voorsprong, toen Rogic raak trof. Griffiths stelde met de 0-2 halfweg de tweede periode de overwinning veilig.

Door de derbyzege verstevigt Celtic (19 punten) zijn koppositie. Aberdeen (14 punten) volgt op plaats 2, voor de Rangers (11 punten) op de derde plaats.

Dedryck Boyata, die woensdag in de League Cup zijn comeback vierde nadat hij maandenlang aan de kant gestaan had met een knieblessure, is klaar voor de verplaatsing van komende woensdag naar Anderlecht.

Anderlecht en Celtic lijken in hun Champions League-groep veroordeeld tot de strijd om de 3e plaats en een bijhorend ticket voor overwintering in de Europa League. Beide clubs verloren op speeldag 1, Anderlecht van Bayern en Celtic van PSG.