Donjetsk-aanvoerder Srna test positief en zet zichzelf op non-actief

Srna in 2016 op training van Kroatië tijdens het EK. Srna in 2016 op training van Kroatië tijdens het EK.

Darijo Srna, de aanvoerder van Sjachtjor Donjetsk, is bij een out of competition-controle betrapt op dopinggebruik. De 35-jarige Kroaat testte op 22 maart positief op een nog niet bekendgemaakt middel. Srna heeft zichzelf een tijdje op non-actief gezet.