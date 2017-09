Mexicaanse competitiewedstrijden worden afgelast na aardbeving

Mexico werd dinsdag opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7.1 op de schaal van Richter. Vele gebouwen stortten in en mensen worden tijdelijk opgevangen in onder meer voetbalstadions.

De Mexicaanse voetbalbond heeft nu beslist om alle eersteklassewedstrijden uit te stellen. Ook andere profcompetities en het vrouwenvoetbal liggen even stil. "Alle clubs dragen hun steentje bij", klinkt het. "We zouden de mensen graag wat plezier geven, maar het is een moeilijke situatie."

De uitgestelde wedstrijden worden normaal gezien volgende maand ingehaald.