Mathijssen wordt coach van Larissa: "Het is hier nog geen verloren zaak"

"Ik wou graag naar het buitenland. Dat zat in mijn hoofd. Ik had een paar kleine opties in België, maar dit bood zich aan op het juiste moment. Het is een club in de eerste klasse in Griekenland. Het is nog het begin van het seizoen. Het is hier geen puinhoop, het is nog geen verloren zaak."

Wat voor een club is Larissa? "Het is een traditieclub in Griekenland. Ze zijn al kampioen geweest en hebben een paar keer de beker gewonnen. Ze hebben ook een trouw publiek. Elke match zitten er zo'n 7.000 mensen in het stadion. Daarmee ben je 3e of 4e in Griekenland."

Waarom koos de voorzitter na drie speeldagen al voor een nieuwe coach? "Dat weet ik niet in detail. Ik ben hier vier maanden geleden ook al eens op gesprek geweest, maar toen ben ik niet op het aanbod ingegaan. Toen was ik niet vrij, nu wel. Dat heeft misschien ook meegespeeld in hun keuze. Het feit dat de voorzitter me twee keer in enkele maanden tijd naar de club probeert te halen, is toch een signaal dat ze me hier graag willen."

"Nu gaat het allemaal snel met matchen in de competitie, maar ook een bekerwedstrijd tegen Panathinaikos. Die moeilijke matchen zijn interessant want zo zie je snel de pijnpunten. Over tien dagen zal ik echt kunnen beginnen te werken."