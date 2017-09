Tevez: 720.000 euro per week, maar te zwaar om te voetballen

Tevez kwam eind 2016 voor een recordbedrag van 84 miljoen euro over van Boca Juniors. Hij werd bij Shanghai Shenua met een weekloon van 720.000 euro de best betaalde voetballer ter wereld. Zijn nieuwe club beleefde nog niet veel vrolijke momenten aan de Argentijn. Door blessures kon Tevez maar 2x scoren in 15 duels.

Door Wu Jingui, de nieuwe trainer van Shanghai, is hij nu zelfs uit de selectie gelaten. "Tevez is veel te zwaar, net als Fredy Guarin. Ik moet als trainer mijn verantwoordelijkheid nemen en ze uit de selectie laten. Als je niet in staat bent het uiterste te geven voor je club, dan heeft het geen zin om je op te stellen."

Jingui, die Gustavo Poyet opvolgde bij de Chinese club, is niet van plan zich iets aan te trekken van het loon en de sterrenstatus van Tevez. "Ik heb veel sterren in mijn selecties gehad, maar ik heb nooit spelers opgesteld op basis van hun status. De reputatie van Tevez kan mij niet schelen."