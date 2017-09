Fenerbahçe: "Van Persie heeft voorste kruisband gescheurd tegen Frankrijk"

Van Persie, de topschutter aller tijden van Oranje, was bijna 2 jaar niet opgeroepen voor zijn land, maar Dick Advocaat haalde hem terug voor de cruciale kwalificatieduels tegen Frankrijk en Bulgarije. Donderdag tegen Frankrijk raakte invaller Van Persie geblesseerd, waarop hij afmeldde voor Bulgarije en terugkeerde naar Turkije.

Daar raakte het nieuws van de ernst van zijn blessure vandaag pas bekend. Clubdokter Kunduracioglu gaf een korte reactie op de clubwebsite.

"Onze Nederlandse speler Robin van Persie raakte geblesseerd aan zijn linkerknie tijdens de match tussen Frankrijk en Nederland. Na diepgaand onderzoek is gebleken dat hij een gedeeltelijke scheur heeft van graad 2 in zijn voorste kruisband. We zijn een behandeling gestart."

Of een operatie nodig is, is niet duidelijk, maar sowieso zal de aanvaller maanden out zijn.