Proto: "Eer om voor grootste Griekse club te spelen"

"Voor mij is het een eer om deel uit te maken van zo'n prestigieuze club als Olympiakos, de grootste club van Griekenland", won Proto zieltjes bij de fans van Olympiakos. "Het stadion is fantastisch en de supporters zijn enorm fanatiek."

Proto kan met Olympiakos opnieuw in de Champions League spelen. "In onze groep komen we Juventus, met mijn idool Gianluigi Buffon, en Barcelona, met enkele wereldtoppers en Sporting tegen. Dat heeft een rol gespeeld in mijn beslissing."

De 34-jarige Proto krijgt nog een specifieke rol in Griekenland. "Ik ben hier om Stefanos Kapinos te helpen met mijn ervaring. Hij is een groot Grieks talent en ik zal er alles aan doen om hem nog beter te maken."

Bij Olympiakos vindt Proto met trainer Besnik Hasi en spelers Vadis Odjidja, Guillaume Gillet, Bjorn Engels en Mehdi Carcela heel wat Belgisch verleden terug.