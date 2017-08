Svilar: "Ik heb advies gekregen van Matic voor ik bij Benfica tekende"

"Ik heb wat informatie ingewonnen bij Nemanja Matic (Serviër van Manchester United en ex-speler van Benfica). Hij vertelde mij hoe groot deze club is. Het is een geweldige club met een prachtige geschiedenis. Dit was de juiste beslissing."

"Ik weet alles over Benfica. Ik zag al hun wedstrijden vorig seizoen in de Champions League en ken ook wat van de geschiedenis van de club, met Eusebio en Rui Costa onder meer. Het is de grootste club van Portugal en een van de grootste van de wereld."

"Ik wil hier vooral ook vooruitgang boeken. Ik ben vrij snel op mijn lijn, met goeie reflexen en ben ook groot. Benfica heeft ook een uitstekende geschiedenis qua doelmannen, met Oblak en Ederson."