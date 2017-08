Controversiële Kroatische voetbalbobo Mamic neergeschoten in Bosnië

Zdravko Mamic is gevreesd en gehaat in het Kroatische voetbal. Zdravko Mamic is gevreesd en gehaat in het Kroatische voetbal.

Zdravko Mamic, geen onbesproken bobo in het Kroatische voetbal, is neergeschoten in Tomislavgrad, in Bosnië. Mamic liep een schotwonde in zijn been op, maar mocht ondertussen al het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de Kroatische staatstelevisie HRT. De politie is op zoek naar twee vermoedelijke daders.