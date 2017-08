Vriend en fysiektrainer Vanden Borre: "Anthony is niet weer gestopt"

Zijn avontuur in Congo was geen succes en van korte duur. Zijn avontuur in Congo was geen succes en van korte duur.

Anthony Vanden Borre heeft geen tweede keer een punt gezet achter zijn carrière. "Zijn avontuur bij Mazembe in Congo is wel in gemeenschappelijk overleg stopgezet", zegt zijn goeie vriend en fysiektrainer Trésor Diowo. "Hij is een week met mij aan het trainen en hij geeft alles om zowel sportief als qua voeding weer op niveau te komen."