Verheyen: "Real Madrid is op dit moment het beste clubelftal ter wereld"

De Supercup was ook het eerste officiële optreden van Lukaku bij Manchester United. Hoe moeten we zijn prestatie inschatten? "Hij kreeg heel weinig toevoer. Eigenlijk heeft hij in de eerste helft veel te weinig goeie ballen gekregen en ballen geraakt. Op momenten dat United de kans had om ballen in de zestien te gooien, deed het dat niet. Dat was niet leuk voor Lukaku."

"In de tweede helft was het toch wat beter. Zijn hele ploeg wilde wat meer naar voren en zette wat meer druk. Dan heeft hij zeker zijn ding gedaan.Het is goed dat hij uiteindelijk nog zijn goal meepikt."

"Hij miste daarvoor een grote kans in de rebound. Ik zeg niet dat het een makkelijke bal was, maar als dat je enige kans is van de wedstrijd en je mist die op zo’n manier, dan ga je daar toch weer over nadenken. Nu scoort hij en zal dat wel meevallen.”