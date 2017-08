"Big, bald, beautiful, bearded Belgian" Van Damme stunt net niet tegen Real

Van Damme mocht aan de wedstrijd beginnen. Van Damme mocht aan de wedstrijd beginnen.

Real Madrid heeft een All Star-selectie van de MLS verslagen in een oefenwedstrijd. Na 90 minuten spelen stond het 1-1, waarna de CL-winnaar aan het langste eind trok in de strafschoppenreeks. Jelle Van Damme (LA Galaxy) stond in de basis bij de "Amerikanen".