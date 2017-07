9 maanden na vliegtuigramp keert Chapecoense-overlever terug tegen Barcelona

Ruschel is 1 van de 6 mensen die de vliegramp eind november in de buurt van de Colombiaanse stad Medellin overleefde. 3 spelers van de Braziliaanse eersteklasser Chapecoense kwamen er levend vanaf: Ruschel, Neto en doelman Jackson Follmann. Bij de keeper moest een been worden geamputeerd.

Ruschel lag na de ramp 2 weken in het ziekenhuis en moest een operatie aan zijn rug ondergaan. De Braziliaanse verdediger hervatte onlangs voorzichtig de training bij zijn club. Op 7 augustus maakt hij normaal zijn comeback in de wedstrijd tegen Barcelona in de jaarlijkse Joan Gamper-trofee.

"De terugkeer van Alan wordt een belangrijke stap in zijn herstel en in de wederopbouw van de club", meldde Chapecoense vrijdag in een verklaring.