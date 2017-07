VIDEO: VS veroveren zesde Gold Cup met twee pareltjes

Bij diens vervanger Dwayne Miller had Altidore meer geluk. Op slag van rust nagelde hij een vrije trap enig mooi buiten het bereik van de Jamaicaanse reservedoelman.

Maar Jamaica bewees na de pauze dat het geen toevalstreffer was dat het titelverdediger Mexico had uitgeschakeld in de halve finales. Je-Vaughn Watson verraste Jordan Morris in zijn rug bij een hoekschop en de gelijkmaker was een feit.

Morris had dan ook iets goed te maken: met verlengingen in zicht raapte hij een afvallende bal op en vuurde hij de Verenigde Staten naar een zesde triomf in de Gold Cup.