Turkije neemt afscheid van bondscoach Terim na vechtpartij

Twee weken geleden raakte Fatih Terim betrokken bij een vechtpartij op vakantie. Op tv-beelden was te zien hoe de 63-jarige coach op de vuist ging met de eigenaar van een restaurant.

"Er zijn zaken gebeurd buiten het voetbal die de relatie tussen de bondscoach en de voetbalbond vertroebeld hebben. Daarom hebben beide partijen beslist dat het beter is om uit elkaar te gaan."

Terim was sinds 2013 bezig aan zijn derde ambtstermijn bij de Turkse nationale ploeg. In zijn tweede periode in 2008 bereikte hij de halve finales op het EK. Op het voorbije EK raakte Turkije niet verder dan de groepsfase.