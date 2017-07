Tottenham klopt PSG dankzij streep Alderweireld en blunderende doelman

PSG begon nochtans uitstekend aan de partij: na zes minuten bediende Adrien Rabiot Edinson Cavani en de Uruguayaan tikte de openingstreffer tegen de touwen.

Maar lang duurde de Parijse vreugde niet. Christian Eriksen haalde verschroeiend uit en de bal verdween via de de deklat achter doelman Kevin Trapp, die zich niet veel later tot schlemiel van de wedstrijd kroonde. Hij trapte de bal tegen Eric Dier en de bal caprioleerde in zijn doel. Meteen na de rust maakte de doelman hands buiten het strafschopgebied en mocht hij gaan douchen.

Ondertussen had Pastore wel voor de 2-2-gelijkmaker gezorgd, maar Tottenham had het laatste woord. Alderweireld had een geniale ingeving, Kane zette de kers op de taart vanaf de strafschopstip.