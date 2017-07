Leipzig: "Kregen bod van 75 miljoen voor Keita, maar transfer is uitgesloten"

Vooral Liverpool zou zijn zinnen hebben gezet op de 22-jarige international uit Guinee. Het is niet bekend of het bod van 75 miljoen euro uit Liverpool komt, maar voor Mateschitz is het in elk geval niet voldoende.

"We hebben inderdaad een aanbieding van 75 miljoen ontvangen voor Keïta. Flatterend, maar er is geen sprake van een verkoop. Keïta ligt nog altijd bij ons onder contract en zal dat respecteren."

"Hem verkopen zou niet alleen getuigen van een gebrek aan respect voor onze fans, maar ook voor andere spelers in onze club die eveneens gegeerd zijn", zei de steenrijke oprichter van Red Bull.

Mateschitz lijkt daarmee te verwijzen naar de interesse voor aanvaller Timo Werner en middenvelder Emil Forsberg. Ook zij kunnen op heel wat interesse rekenen, maar blijven voorlopig bij Leipzig.

Leipzig is de rijzende ster van het Duitse voetbal. De club werd pas opgericht in 2009, maar begon door de miljoenen van zijn eigenaar aan een snelle opgang. Leipzig speelde afgelopen seizoen voor het eerst in de Bundesliga en werd meteen tweede.