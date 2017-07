Van Damme neemt het met MLS-All Stars op tegen Real Madrid

Op 2 augustus staat er in Chicago een exhibitiewedstrijd op het programma tussen een All Star-team uit de Major League Soccer en Champions League-winnaar Real Madrid. Jelle Van Damme zal, net als vorig jaar, van de partij zijn.

Onze landgenoot werd gekozen door Veljko Paunovic, de coach van Chicago Fire en gelegendheidstrainer van het All Star-team. Hij vertoeft in goed gezelschap, want ook onder anderen Kaka, Bastian Schweinsteiger en David Villa trekken op die dag hun voetbalschoenen aan.

Laurent Ciman (Montréal Impact) werd vorig seizoen wel nog opgenomen in het sterrenteam, maar kon dit jaar niet rekenen op een selectie.