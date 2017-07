Video: Bacca scoort opmerkelijk doelpunt, maar Dortmund wint van Milan

De omstandigheden in Guangzhou in China waren allesbehalve makkelijk. In de regen en bij extreme vochtigheid opende Sahin de score in de 16e minuut. Vanop de penaltystip verdubbelde Aubameyang de Duitse voorsprong.

Bacca maakte na 24 minuten de aansluitingstreffer na een dribbelactie waar een beetje geluk bij kwam kijken, maar die de ex-speler van Club Brugge wel knap afwerkte met de buitenkant van de voet.

In de tweede helft legde Aubameyang de eindscore vast na een assist van Pulisic.