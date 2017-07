Zenit-icoon Kerzjakov hangt voetbalschoenen aan de haak

Na een carrière van zestien jaar, waarvan het leeuwendeel bij Zenit Sint-Petersburg, houdt Kerzjakov het voor bekeken. De Russische aanvaller scoorde tussen 2001 en 2006 en tussen 2010 en 2016 maar liefst 163 keer voor Zenit, goed voor drie titels en een beker.

Tussen zijn twee periodes in Sint-Petersburg speelde Kerzjakov ook voor Sevilla en Dinamo Moskou. De aanvaller was ook een vaste waarde in de Russische nationale ploeg. Zo zorgde de 19-jarige Kerzjakov in de groepsfase van het WK 2002 voor een assist in de verloren partij tegen de Rode Duivels.

Maar Kerzjakov neemt nog geen afscheid van de voetbalwereld. "De beste aanvaller uit de clubgeschiedenis en van het Russische voetbal wordt coördinator van onze jeugdploegen", kondigt Zenit aan.