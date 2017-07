Odjidja en Carcela debuteren met zege bij Olympiakos

De transfer van Odjidja naar Griekenland werd pas afgelopen zondagmiddag bekend. Woensdag trok Odjidja voor het eerst het wedstrijdshirt van Olympiakos aan.

Ook voor Carcela was het de eerste wedstrijd in het shirt van zijn nieuwe club. Beiden begonnen wel op de bank. Trainer Besnik Hasi bracht de twee in de tweede helft op het veld. Vooral Odjidja mag op een geslaagd debuut terugblikken.

De middenvelder lokte een strafschop uit en gaf de assist voor de 2-0, meteen ook de einduitslag.