Boyata drie maanden aan de kant met knieblessure

Celtic stuurde het nieuws over de blessure zelf de wereld in. "Jammer genoeg heeft Dedryck dinsdagavond een knieblessure opgelopen en het ziet ernaar uit dat hij zo'n drie maanden buiten strijd zal zijn met een blessure aan het mediale ligament aan de binnenkant van zijn knie", verklaarde de assistent-coach van Celtic, Chris Davies.

"Hij blokkeerde zijn knie toen hij de bal naar achteren trok om een pass in te spelen. Het is zeer teleurstellend voor Dedryck, want hij deed het de voorbije maanden heel goed voor ons."

"Hij verkeerde in een goede vorm en werd ook opgeroepen voor de nationale ploeg. We hebben er alle vertrouwen in dat hij heel hard zal werken en sterker terug zal komen na deze blessure."

De 26-jarige Boyata maakte in de zomer van 2015 de overstap van Manchester City naar Celtic. Afgelopen seizoen was hij na de winterstop niet meer weg te denken uit het elftal van Brendan Rodgers. Hij scoorde 5x in 17 wedstrijden als centrale verdediger en pakte de dubbel met Celtic.