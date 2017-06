Hulk en Villas-Boas steunen geschorste Oscar en worden prompt zelf geschorst

Oscar was enkele weken geleden de hoofdrolspeler in een opstootje in de Chinese competitie. De speler van Shanghai SIPG kreeg het aan de stok met enkele tegenstanders van Guangzhou.

Oscar trapte de bal twee keer hard en opzettelijk tegen een tegenstander aan en daarna ontstond er een grote vechtpartij. Het leverde de voormalige Chelsea-middenvelder een schorsing van 8 wedstrijden op.

Ploegmaat Hulk en coach Andre Villas-Boas uitten hun ongenoegen over die sanctie. Villas-Boas deed dat op de sociale media, Hulk steunde Oscar met een T-shirt. De Chinese voetbalfederatie kon niet lachen met de acties van het duo, dat voor 2 duels geschorst wordt.