Na 25 seizoenen speelde Francesco Totti onlangs zijn laatste wedstrijd voor de club van zijn hart, AS Roma. Maar zelfs op 40-jarige leeftijd is de Italiaan nog altijd gegeerd op de transfermarkt.

De Japanse tweedeklasser Tokyo Verdy probeert Totti namelijk het hof te maken. "Het zal niet makkelijk zijn, maar met hulp van onze sponsors kunnen we misschien iets forceren. Totti gaf zelf al aan dat hij geïnteresseerd is", zegt Yuya Kurabayashi, woordvoerder van de Japanse club. Volgens de Italiaanse pers zou Tokyo Verdy 3 miljoen euro aan loon moeten ophoesten, als de club de Romeinse vedette wil binnenhalen.

Of Totti te vinden is voor een oosters avontuur, is nog maar de vraag. Ook Miami FC - de club getraind door oud-collega en goede vriend Alessandro Nesta - wil de Italiaan binnenhalen.

Gewoon de voetbalschoenen aan de haak hangen is natuurlijk ook een optie. Geen schande met een rijkgevuld palmares als dat van Totti - wereldkampioen in 2006 en maker van 307 doelpunten in 786 matchen voor AS Roma.