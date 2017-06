Daniel Miguel Alves, kortweg Danny, neemt na bijna 10 jaar afscheid van Sint-Petersburg. Het contract van de Portugese middenvelder liep af en Slavia Praag was er als de kippen bij om hem in te lijven. De Tsjechische club haalde ook zijn portefeuille boven voor Halil Altintop en Roeslan Rotan.

Sirigu terug naar Italië Er is een einde gekomen aan de lijdensweg van Salvatore Sirigu bij PSG. Sirigu was 4 seizoenen lang de onbetwiste titularis bij PSG, maar verloor zijn plaats aan Kevin Trapp. Uitleenbeurten aan Sevilla en Osasuna waren geen succes. PSG is akkoord gegaan om het contract van de 17-voudige international te ontbinden. Hij tekent een contract bij Torino.

17:54