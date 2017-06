Perisic gaat vreemd: United-doelwit wordt even beachvolleyballer

Ivan Perisic staat vanaf 27 juni voor zijn vuurdoop als professioneel beachvolleyballer. De Kroaat kreeg van de organisatie van het toernooi in Porec (Kroatië), een toernooi in de Major Series, een wildcard.

Perisic vormt een duo met Niksa Dell'Orco. "Ik wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi", vertelde Perisic over zijn "nieuwe carrière" in enkele Italiaanse kranten.

Perisic, ex-speler van onder meer Club Brugge, verlaat deze zomer misschien Italië. De Kroatische spits zou op het verlanglijstje van Manchester United staan, dat 30 miljoen euro op tafel zou moeten leggen om Perisic weg te plukken bij Inter Milaan.