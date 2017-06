"Als je Lionel Messi nu zou ontmoeten, wat zou je hem dan zeggen?", vroeg een journalist in een interview aan doelman Iker Casillas.

De Spanjaard reageerde verrast toen hij plots op zijn schouder werd getikt door Lionel Messi.

Zo leek het toch heel even, maar Casillas had al snel door dat hij met de lookalike te maken had. Het grapje van Parastesh werd al snel doorprikt door de gebrekkige talenkennis van de Iraniër.