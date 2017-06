Oscar 8 wedstrijden geschorst wegens "negatieve impact op China"

Oscar ging door het lint in de match van zijn ploeg Shanghai SIPG tegen Guangzhou. De 25-jarige voormalige middenvelder van Chelsea raakte gefrustreerd en trapte de bal twee keer hard en opzettelijk tegen een tegenstander aan. Daarna ontstond een grote vechtpartij op het veld.

De Chinese voetbalbond besliste om Oscar voor acht wedstrijden te schorsen, waardoor de Braziliaanse international tot 13 augustus niet in actie kan komen in de Chinese Super League. Hij krijgt ook een geldboete van 5.000 dollar (4.500 euro).

In een verklaring laat de Chinese voetbalbond weten dat "de fout van Oscar een gigantische rel op het veld uitlokte en een heel grote negatieve impact had op het professionele voetbal in China".