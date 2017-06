Tweedehands.eu: deze topspelers kunnen gratis afgehaald worden

Manchester City is de hofleverancier in dit elftal. In de defensie heeft de club twee spelers "gedropt": voor Bacary Sagna (34) en Gaël Clichy (31) is het verhaal bij de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne voorbij. Waar ligt de toekomst van de Franse flankspelers?

Het centrale duo wordt door twee beenharde spelers gevormd. Na 10 jaar verlaat Pepe (34) Real Madrid. De Portugees kreeg een verlenging van één jaar aangeboden, maar ging niet in op dat voorstel. "Ik besliste in januari al om te vertrekken, toen ik zag dat het voorstel van de club niet ideaal was voor mij."

Ook Chelsea neemt afscheid van een clubicoon: John Terry (36). De aanvoerder debuteerde er in 1998, maar past niet meer in de plannen van Antonio Conte. "Ik wil blijven spelen en ga op zoek naar een nieuwe uitdaging", liet hij in zijn afscheidsboodschap bij Chelsea weten. De Engelse tweedeklasser Birmingham is alvast zeer geïnteresseerd.