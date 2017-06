Zuid-Korea neemt afscheid van bondscoach Stielike

Stielike was al sinds 2014 bondscoach van Zuid-Korea. Hij nam na een teleurstellend WK de taak over van Hong Myung-bo.

Maar de Ex-Duits international zal het land op het komende WK niet coachen. Hij verloor twee dagen geleden met Zuid-Korea in en tegen Qatar: 3-2. Het was al de derde nederlaag in de voorbije vijf wedstrijden.

Ondanks die mindere resultaten staat zijn ploeg wel nog steeds op de tweede plaats in de groep, voldoende voor een ticket voor het WK in Rusland. Maar dat was voor de Zuid-Koreaanse Voetbalbond duidelijk niet voldoende. De 62-jarige Duitser moet opstappen.