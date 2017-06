Jordi Cruijff is de nieuwe coach van Maccabi Tel Aviv

Jordi Cruijff zelf was heel gelukkig met zijn aanstelling als trainer. "Ik ben zeer blij om de rol als nieuwe coach op mij te nemen. Ik ga mijn zesde jaar in bij de club en ben me bewust van de verwachtingen van de eigenaar en de fans. Meer dan ooit ben ik vastberaden om die verwachtingen in te lossen."

De 43-jarige Jordi Cruijff neemt de positie over van de Portugees Lito Vigidal. Vigidal nam eerder de taken over van Shota Arveladze, die begin dit jaar werd ontslagen. Die was weer de opvolger van Peter Bosz, die vorig seizoen koos voor de functie van hoofdtrainer bij Ajax. Bosz zelf werd enkele dagen geleden nog aangesteld als nieuwe T1 bij Borussia Dortmund.