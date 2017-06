Roberto Carlos: "Verwerp de beschuldigingen aan mijn adres"

In de reportage komt een Braziliaanse dokter aan het woord en die noemt Roberto Carlos als een van zijn cliënten. "Ik ken die bewuste dokter niet en ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om gerechtelijke stappen te ondernemen", zegt de voormalige linksachter.

"Ik verwerp de onverantwoorde beschuldigingen aan mijn adres. Ik heb nooit middelen genomen die mij voordelen zouden opgeleverd hebben tegenover mijn collega's op het veld."

Roberto Carlos, nu 44, is de voormalige linksachter van Inter, Real Madrid en de nationale ploeg van Brazilië. Hij kroonde zich met zijn land tot wereldkampioen in 2002, won 4 titels met Real en was met de Spaanse club ook 3 keer de beste in de Champions League.