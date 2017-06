Bruidegom Messi mag Argentijnse selectie verlaten om huwelijk voor te bereiden

Argentinië speelde gisteren voor 95.000 toeschouwers een vriendschappelijke wedstrijd tegen Brazilië in Melbourne. Messi en Otamendi stonden allebei op het veld, maar zouden na de match van kersvers bondscoach Jorge Sampaoli de selectie hebben mogen verlaten.

Nochtans staat er voor Argentinië dinsdag nog een wedstrijd tegen Singapore op het programma. Maar Messi en Otamendi hebben andere zorgen aan hun hoofd. Ze moeten nog de laatste voorbereidingen treffen voor hun huwelijksfeest.

Messi trouwt op 30 juni, zes dagen na zijn 30e verjaardag, met zijn partner Antonella Roccuzzo, de moeder van zijn twee zonen. De plechtigheid zal plaatsvinden in hun thuisstad Rosario in Argentinië. Otamendi stapt op 16 juni al in het huwelijksbootje.