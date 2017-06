Besnik Hasi is de nieuwe trainer van Olympiakos

Besnik Hasi is blij dat hij weer aan het werk kan. "Ik ben heel gelukkig dat ik bij deze grote club aan de slag kan. Met Anderlecht moest ik twee keer tegen Olympiakos spelen. Ik merkte toen al dat het een grote club is en dat de speciale sfeer in het stadion bezoekende spelers afschrikt."

"Ik kom naar hier met hoge ambities. De eerste uitdaging is om ons te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League."