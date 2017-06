Beckham koopt terrein om stadion voor Amerikaanse club te bouwen

David Beckham wil al sinds 2014 een Major League Soccer-team in Miami uit de grond stampen. Het consortium Miami Beckham United heeft nu van de lokale regering groen licht gekregen om een terrein voor 9 miljoen dollar te kopen.

Bedoeling is dat de 42-jarige ex-voetballer er tegen 2021 een nagelnieuw stadion van 25.000 plaatsen neerpoot, waar dan de nieuwe club Miami MLS in zal spelen. Het stadion zal 300 miljoen dollar kosten.

Drie jaar geleden lichtte David Beckham zijn plannen voor zijn Amerikaanse club al toe. Hij stelde toen dat het stadion in 2018 al klaar zou kunnen zijn, maar het plan van de ex-speler van LA Galaxy liep veel vertraging op.

Het Miami MLS-team, een club met nog geen definitieve naam, kadert in een uitbreidingsplan van de Major League Soccer (MLS), de Amerikaanse voetbalcompetitie. Die zou in de nabije toekomst moeten uitbreiden tot 24 of 28 teams.